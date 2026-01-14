Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός σχεδιάζει πρόωρες εκλογές, λέει στέλεχος του κόμματός της - Real.gr

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματός της.

Η Τακαΐτσι εξετάζει ως ημερομηνία εκλογών την 8η Φεβρουαρίου, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος, συμβαδίζοντας με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

«Χρειάζεται να επιδιώξουμε νέα εντολή», δήλωσε ο Σουνίτσι Σουζούκι, γενικός γραμματέας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, σε δημοσιογράφους ύστερα από συνάντηση με την Τακαΐτσι σήμερα.

Το κοινοβούλιο είναι απίθανο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για το δημοσιονομικό έτος 2026 έως τα τέλη του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους τον Μάρτιο εάν διεξαχθούν εκλογές και η Τακαΐτσι εξετάζει την περίπτωση προσωρινού προϋπολογισμού καθώς έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει μέτρα κατά του πληθωρισμού το συντομότερο δυνατόν, όπως ανέφερε νωρίτερα η εφημερίδα Yomiuri.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters – AFP