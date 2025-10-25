Iαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είχε μια «καλή και ειλικρινή» συζήτηση με τον Τραμπ - Real.gr

Σε συνεργασία με τον Τραμπ «είμαι αποφασισμένη να ανεβάσουμε τη συμμαχία μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ σε ακόμη ψηλότερες κορυφές» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Η Τακαΐτσι χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «πολύ ζωντανό και αστείο άνθρωπο».
Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Τραμπ, παραμονή της επίσκεψής του στην Ιαπωνία, η Σανάε Τακαΐτσι διευκρίνισε ότι έθεσε ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής της την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών «σε διπλωματικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας».
Ο Τραμπ θέλει η Ιαπωνία, όπως και οι άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της και η Τακαΐτσι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατά το επόμενο οικονομικό έτος ο αμυντικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ ενώ αυτό προβλεπόταν να γίνει σε δύο χρόνια.