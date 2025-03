Ιαπωνία: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 ετών - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι πυροσβέστες στην Ιαπωνία εξακολουθούσαν σήμερα να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και μισό αιώνα, εξαιτίας της οποίας έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και σχεδόν 4.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

«Προς το παρόν τίποτα δεν δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», σχολίασε σήμερα εκπρόσωπος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία. Στρατιωτικά ελικόπτερα και πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Πέντε ημέρες μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς εναέριες φωτογραφίες που μετέδωσε ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο έδειχναν έναν πυκνό, λευκό καπνό να υψώνεται πάνω από μια δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Οφουνάτο, στην επαρχία Ιουάτε.

Τη νύκτα αναμένεται να χιονίσει και στη συνέχεια να βρέξει, όμως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πόλης είναι αδύνατο να προβλεφθεί αν αυτό θα βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Η κακοκαιρία ενδέχεται να εμποδίσει τα ελικόπτερα να κάνουν ρίψεις νερού», προειδοποίησε.

