Ιαπωνία: Νίκη της Σανάε Τακαΐτσι στις βουλευτικές εκλογές - Συγχαρητήρια από Τραμπ - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Κυριακή τη «συντριπτική νίκη» στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της.

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία του. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.