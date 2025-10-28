Ιαπωνία: Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε δήλωσε ένοχος στην έναρξη της δίκης του - Real.gr

Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε σήμερα ένοχος στην έναρξη της δίκης του για φόνο, τρία χρόνια μετά την επίθεση που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, 45 ετών, κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό με αυτοσχέδιο όπλο σε προεκλογική συγκέντρωση στις 8 Ιουλίου 2022 στη Νάρα (δυτικά).

Διώκεται για φόνο εκ προμελέτης και παραβίαση της νομοθεσίας για το έλεγχο των όπλων.

«Είναι όλα αλήθεια, εγώ το έκανα», δήλωσε ο Γιαμαγκάμι μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου. Λίγο νωρίτερα είχε εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Νάρα, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι ενώ συνοδευόταν από τέσσερις φρουρούς ασφαλείας.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο, ο Γιαμαγκάμι κινδυνεύει να καταδικαστεί σε βαριά ποινή κάθειρξης. Η θανατική ποινή προβλέπεται στην Ιαπωνία, αλλά συνήθως επιβάλλεται σε περιπτώσεις με περισσότερα θύματα.

Η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ σε μια χώρα όπου τα εγκλήματα με όπλα είναι σπάνια.