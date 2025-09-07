Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφευχθεί διαίρεση στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματός του, μετέδωσαν σήμερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου δεν σχολίασε σχετικά με την είδηση αυτή όταν ρωτήθηκε νωρίτερα από το Reuters. Ωστόσο η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Ισίμπα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 18:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος).

Από την άνοδό του στην εξουσία τον περσινό Σεπτέμβριο, η κυβερνητική συμμαχία του Ισίμπα έχασε την πλειοψηφία της σε εκλογές που έγιναν και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Ο Ισίμπα είχε αρνηθεί τα αιτήματα για παραίτησή του που προέρχονταν από μέλη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του και να αναλάβει το κόστος για την απώλεια της πλειοψηφίας στην άνω βουλή στις εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Το δίκτυο NHK μετέδωσε ότι ο Ισίμπα θέλει να αποφύγει τη διαίρεση στους κόλπους του κόμματός του, ενώ η εφημερίδα Asahi Shimbun ανέφερε ότι δεν μπορούσε πλέον να προβάλει αντίσταση στα αυξανόμενα αιτήματα για την παραίτησή του.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Ισίμπα είχε συνομιλίες με τον υπουργό Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι και τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα, στέλεχος με επιρροή στο κόμμα του, οι οποίοι του ζήτησαν να παραιτηθεί, μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης πριν από μερικές ημέρες, τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας Χιρόσι Μοριγιάμα, είχαν προτείνει να παραιτηθεί.

Εξάλλου οι εικασίες όσον αφορά την παραμονή του ή όχι στην πρωθυπουργία είχαν ενταθεί όταν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα προγραμμάτισε ψηφοφορία για τη Δευτέρα με σκοπό να αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε έκτακτες εκλογές για την ηγεσία του κόμματος.