Ιαπωνία: Οι τοπικές αρχές εγκρίνουν τη μερική επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο - Real.gr

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο εξασφάλισε σήμερα το πράσινο φως των ιαπωνικών τοπικών αρχών για τη μερική επαναλειτουργία του, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό στάδιο για την επανάληψη των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγικής αυτής μονάδας μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011 και το κλείσιμο όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ιαπωνία.

Ο Χιντέγιο Χαναζούμι, ο κυβερνήτης του νομού Νιιγκάτα, στην κεντροδυτική Ιαπωνία, όπου βρίσκεται ο σταθμός του Κασιουαζάκι-Καρίουα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι «θα εγκρίνει» την επανάληψη των δραστηριοτήτων του σταθμού, η οποία χρειάζεται ακόμη να λάβει την τελική έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών της χώρας για την πυρηνική ενέργεια.

Η Ιαπωνία, χώρα που δεν είναι πλούσια σε ενεργειακούς πόρους, είχε απαρνηθεί την πυρηνική ενέργεια μετά την τριπλή καταστροφή –τον σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή—της Φουκουσίμα το 2011, καθώς ο πληθυσμός της εξέφραζε ανησυχίες όσον αφορά αυτήν την πηγή ενέργειας.

Ωστόσο έκτοτε η χώρα επιδιώκει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησής της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Από τους 54 αντιδραστήρες που λειτουργούσαν στην Ιαπωνία πριν από την καταστροφή της Φουκουσίμα, συνολικά 14, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας, έχουν ήδη τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας από τους 33 που εξακολουθούν να είναι λειτουργικοί.

Η επανάληψη των δραστηριοτήτων του Κασιουαζάκι-Καρίουα, έκτασης 4.000 στρεμμάτων στην ακτή της Θάλασσας της Ιαπωνίας απέναντι από την κορεατική χερσόνησο, σηματοδοτεί την πρώτη επαναλειτουργία πυρηνικού σταθμού που διαχειρίζεται η Tepco, η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη γι’ αυτόν της Φουκουσίμα Νταϊίτσι, μετά την πυρηνική καταστροφή.

Η Tepco προγραμματίζει να ξαναθέσει σε λειτουργία τις μονάδες Αρ. 6 και Αρ. 7, οι οποίες μπορούν από κοινού να παράξουν 2.710 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας, ή περίπου το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας 8.212 MW του Κασιουαζάκι-Καρίουα. H Tepco έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παροπλίσει κάποιες από τις άλλες πέντε μονάδες του σταθμού.