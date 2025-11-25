Ιαπωνία: Τηλεφωνική επικοινωνία Τακαΐτσι-Τραμπ για Κίνα και Ταϊβάν - Real.gr

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το FNN.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει την Τακαΐτσι για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τη Δευτέρα.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται μετά από δηλώσεις της Τακαΐτσι νωρίτερα τον Νοέμβριο, στις οποίες σημείωνε ότι μια επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από την Ιαπωνία.