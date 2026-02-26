Ιαπωνία: Το 2025 καταγράφηκε μείωση των γεννήσεων για δέκατη χρονιά - Real.gr

Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ιαπωνία μειώθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, συνολικά 705.809 μωρά γεννήθηκαν στο αρχιπέλαγος πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σύγκριση με το 2024. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης γεννήσεις από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία, καθώς και μωρά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από Ιάπωνες γονείς.

Η θετική είδηση είναι ότι 505.656 ζευγάρια παντρεύτηκαν, αύξηση 1,1%, ενώ ο αριθμός των διαζυγίων μειώθηκε κατά 3,7% στα 182.969.

Η Ιαπωνία κατέγραψε 1.605.654 θανάτους, 13.030 λιγότερους από ό,τι προβλεπόταν για το 2024, μείωση 0,8%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας εκτιμήθηκε σε 122,86 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας μείωση 0,47% ή 580.000 άτομα σε ετήσια βάση.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον πλανήτη και μειούμενο πληθυσμό.

Αυτή η τάση προκαλεί ήδη μια σειρά από προβλήματα, όπως έλλειψη εργατικού δυναμικού, ολοένα και υψηλότερο κόστος κοινωνικής ασφάλισης και μικρότερο πληθυσμό σε ηλικία εργασίας που πληρώνει φόρους, ενώ συμβάλλει επίσης στο κολοσσιαίο χρέος της χώρας.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι η χώρα είχε σχεδόν 100.000 αιωνόβιους, περίπου το 90% των οποίων ήταν γυναίκες.

Αυτή η μείωση του πληθυσμού επηρεάζει ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές, όπου ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων σπιτιών πλησιάζει πλέον τα τέσσερα εκατομμύρια. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, περισσότερο από το 40% των δήμων κινδυνεύουν απλώς να εξαφανιστούν.

Διαδοχικοί Ιάπωνες ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της Τακαΐτσι, της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της χώρας, έχουν υποσχεθεί να αντιστρέψουν τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων, με περιορισμένη επιτυχία.

Ο δήμος του Τόκιο έχει μάλιστα αναπτύξει τη δική του εφαρμογή γνωριμιών, η οποία απαιτεί από τους χρήστες να προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι άγαμοι και να υπογράψουν μια επιστολή που δηλώνει την πρόθεσή τους να παντρευτούν.

“Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων και η συρρίκνωση του πληθυσμού αποτελούν μια σιωπηλή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα διαβρώσει σταδιακά τη ζωτικότητα της χώρας μας», δήλωσε η Τακαΐτσι στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), του οποίου ηγείται, κέρδισε πλειοψηφία δύο τρίτων στην κάτω βουλή στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου.

Η μετανάστευση θα βοηθούσε στην αντιστροφή της δημογραφικής μείωσης της Ιαπωνίας και των συνεπακόλουθων προβλημάτων στην αγορά εργασίας.