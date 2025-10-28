Ιαπωνία: Τραμπ και Τακαΐτσι συμφώνησαν για την προμήθεια σπάνιων γαιών και κρίσιμων μετάλλων - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός σήμερα από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, για συνομιλίες σχετικά με θέματα άμυνας και εμπορίου. Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν από την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους.

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Κυβερνητικές πηγές στο Τόκιο ανέφεραν πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σκοπεύει να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

Συμφωνία για γαίες και μέταλλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, υπέγραψαν την Τρίτη πλαίσιο συμφωνίας για τη διασφάλιση της προμήθειας κρίσιμων μετάλλων και σπάνιων γαιών μέσω εξόρυξης και επεξεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι δύο χώρες σκοπεύουν να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας οικονομικά εργαλεία πολιτικής και συντονισμένες επενδύσεις για να επιταχύνουν την ανάπτυξη ποικιλόμορφων, ρευστών και δίκαιων αγορών για κρίσιμα μέταλλα και σπάνιες γαίες.