Ιαπωνία: Ανασύρθηκε ζωντανή 90χρονη επτά μέρες μετά τον σεισμό - ΒΙΝΤΕΟ

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, έπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που εκτείνεται εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

MIRACLE IN JAPAN – A 90-year-old woman was found alive under the rubble 4 days after a series of powerful earthquakes.

They found the victim in a destroyed house in Suzu City, Ishikawa Prefecture. The survivor remained lying on the bed under the rubble for more than 120 hours.. pic.twitter.com/VxZHT1pEDr