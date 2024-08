Ιαπωνία: Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 4:43 π.μ. (τοπική ώρα, 10:43 ώρα Ελλάδας) στα ανοιχτά του νομού Μιγιαζάκι στο δυτικό μεγάλο νησί Κιούσου, ανακοίνωσε η JMA.

Δείτε βίντεο:

A very powerful magnitude 7.1 earthquake hit 19 km South South East of #Miyazaki , #Japan ????

breaking : Western Japan struck by a 7.6-magnitude earthquake; Tsunami warning issued, emerging reports of resulting damage. #earthquake #Japan #BreakingNews #BREAKING pic.twitter.com/hFD9b5qPBG

40 minutes Ago a 7.1 #Magnitude#Earthquake hit the southern #Japanese island of #Kyushu near #Miyasaki

Multiple Damages are Reported and a #tsunami warning is Aktive

Multiple Aftershocks are expected

Please stay safe and Follow the instructions #Japan#sge#tokyo#NHKpic.twitter.com/UtARM67MyW