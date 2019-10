Iαπωνία: Διέσωσαν πάνω από 10 μέλη του πληρώματος του βορειοκορεατικού αλιευτικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΦΩΤΟ: kyodonews

Σύμφωνα με την ιαπωνική ακτοφυλακή, το βορειοκορεάτικο σκάφος έχει μισοβυθιστεί ενώ αρκετοί ναυτικοί είχαν πέσει στη θάλασσα.

Ο ιάπωνας υφυπουργός Γεωργίας, Δασών και Αλιευμάτων Χιρογιούκι Σουεμάτσου δήλωσε ότι η σύγκρουση έγινε εντός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

