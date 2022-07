Ιαπωνία: Εκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημίες στην περιοχή του ηφαιστείου.

The moment Sakurajima volcano in Kagoshima, Japan, erupted earlier this evening

Source: https://t.co/lzRD6KBalTpic.twitter.com/8qDABIIynL