Ιαπωνία: Έξι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Σανσάν - Πλημμύρες και ζημιές σε 200 κτίρια - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Ο τυφώνας, από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει το αρχιπέλαγος τις τελευταίες δεκαετίες, έχασε μέρος της ισχύος του, όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, με ριπές ως και 126 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς κινείται με αργή ταχύτητα πάνω από το έδαφος της ασιατικής χώρας 125 εκατομμυρίων κατοίκων.

Προτού καν ο τυφώνας φθάσει πάνω από τη γη, κατολίσθηση που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή τριών μελών της ίδιας οικογένειας, το βράδυ της Τρίτης, στον νομό Αϊτσί, στο κεντρικό τμήμα της Ιαπωνίας, στις ακτές στον ειρηνικό.

Tropical storm Shanshan is the strongest storm to hit Japan this year. It has flooded towns, knocked out power and disrupted travel. More than 4.1 million people were under evacuation orders nationwide, Japan’s Cabinet Office said on Thursday. https://t.co/RrO2lgAHGi pic.twitter.com/TnnjRL4Y9L

Ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι επιβεβαίωσε τέσσερις θανάτους, διευκρινίζοντας πως σε μια από τις περιπτώσεις «εξετάζεται ακόμη» αν υπήρχε «σχέση» με το φαινόμενο. Ανέφερε επίσης πως ακόμη δυο άνθρωποι αγνοούνται ή θεωρείται πως είναι νεκροί.

Έκανε επίσης λόγο για οκτώ σοβαρά τραυματίες και άλλους 70 πιο ελαφρά αφότου ο τυφώνας έφθασε στο νότιο νησί Κιούσου με ανέμους ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Περίπου 200 κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μέγιστου συναγερμού λόγω του κινδύνου για πλημμύρες, ψηλά κύματα και κατολισθήσεις σε διάφορους νομούς. Συνέστησαν σε πάνω από πέντε εκατ. κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πόλη Νινόμιγια, στον νομό Καναγκάουα (νοτιοδυτικά από το Τόκιο), κάλεσε τους πολίτες να λάβουν «άμεσα μέτρα» για την ασφάλειά τους, ιδίως να μεταφερθούν σε ψηλότερους ορόφους των κτιρίων όπου διαμένουν, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσει ποταμός στην περιοχή.

Ορισμένα τμήματα της νήσου Κιούσου έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με βροχοπτώσεις-ρεκόρ τον Αύγουστο. Στην πόλη Μισάτο καταγράφηκαν βροχοπτώσεις 791 και πλέον χιλιοστών μέσα σε 48 ώρες, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη λουτρόπολη Μπέπου, διάσημη για τις θερμές πηγές της, δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, όμως ο τυφώνας εμπόδισε τους τουρίστες να επισκεφθούν αξιοθέατα και ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τις πηγές, ζωολογικούς κήπους, ακόμα και μικρά εμπορικά καταστήματα που κανονικά λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

Κάπου 250.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην Κιούσου, πάντως σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία μόλις 65.000 συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα, ενώ μηχανικοί συνεχίζουν να επισκευάζουν τις γραμμές του δικτύου μετάδοσης που έχουν υποστεί ζημιές.

Τη νύχτα, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν εν μέρει ή τελείως σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τον ιαπωνικό Τύπο.

Typhoon Shanshan hits Japan, The Japan Times

The storm left 255,000 homes without electricity, forced authorities to evacuate millions of residents, and airlines canceled nearly 800 flights.

The natural disaster also forced the closure of major factories, including automakers… pic.twitter.com/kCJ7sun4JE