Ιαπωνία: Ένας νεκρός, 213.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα από τον τυφώνα Χανούν - BINTEO

Πάνω από 210.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα σήμερα το πρωί στο αρχιπέλαγος της Οκινάουας, στο νότιο άκρο της Ιαπωνίας, μετά το πέρασμα του τυφώνα Χανούν, ο οποίος άφησε πίσω τουλάχιστον έναν νεκρό, σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Ο τυφώνας, που χαρακτηρίστηκε «πολύ ισχυρός» από την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, έφερε ριπές ανέμου ως και 180 χιλιομέτρων ανά ώρα. Κινείται προς δυτική-βορειοδυτική κατεύθυνση, προς την Κίνα, την οποία αναμένεται να πλήξει εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού, την Okinawa Electric Power, κάπου 213.000 νοικοκυριά, ή χονδρικά το ένα τρίτο του συνόλου των οικιακών πελατών της στον νομό, δεν είχαν ρεύμα ως αργά το πρωί.

Typhoon #Khanun is bringing intense wind and rain to the Okinawa islands of Japan. #??6?#TyphoonKhanun Satellite imagery shows the eye making its closest approach overnight: pic.twitter.com/S8GEMj1mhD — Zoom Earth (@zoom_earth) August 1, 2023

Οι εντολές –δεν είναι νομικά δεσμευτικές– κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων και μετάβασής τους σε καταφύγια παρέμεναν σε ισχύ για πάνω από 690.000 κατοίκους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία έκανε λόγο για 11 τραυματίες.

Σύμφωνα με την NHK, 90χρονος έχασε τη ζωή του αφού παγιδεύτηκε χθες Τρίτη μέσα σε γκαράζ το οποίο κατέρρευσε, πιθανόν λόγω των σφοδρών ανέμων.

Wind is ripping - wasn’t expecting these kind of conditions, white out driving at times #typhoon#khanun in Okinawa pic.twitter.com/317EA5tWYv — James Reynolds (@EarthUncutTV) August 2, 2023

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτα δελτία προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά τόπους στο κύριο νησί Οκινάουα.

Παράλληλα, κατά πληροφορίες της NHK, ακυρώθηκαν σήμερα πάνω από 400 πτήσεις, είτε από είτε προς αυτό το τουριστικό αρχιπέλαγος, πλήττοντας πάνω από 65.000 επιβάτες.

Πολλοί τουρίστες ξέμειναν από χθες στο αεροδρόμιο της Νάχα, της πρωτεύουσας του νομού. «Δεν μπορέσαμε να βρούμε ξενοδοχείο και δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να κλείσουμε εισιτήριο σε πτήση επιστροφής», δήλωσε χαρακτηριστικά η ταξιδιώτρια Μινάκο Καουακάμι στην τοπική εφημερίδα Okinawa Times.