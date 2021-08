Ιαπωνία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές

Από την πλευρά της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας JMA έκανε λόγο για πρωτοφανή επίπεδα βροχής σε αυτήν την περιοχή.

Σε πλάνα που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφεται η διάσωση ανθρώπων με σωστικές λέμβους σε δρόμους, που έχουν κατακλυστεί από το νερό, στην πόλη Κουρούμε (διαμέρισμα Φουκουόκα).

Όπως μεταφέρουν το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το AFP, μια γυναίκα 59 ετών πέθανε και άλλα δύο μέλη της οικογένειάς της αγνοούνται στο Ούνζεν (διαμέρισμα Ναγκασάκι, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία), αφότου δύο σπίτια καταπλακώθηκαν από όγκους λάσπης, έπειτα από κατολίσθηση, σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο.

«Περισσότεροι από 150 στρατιώτες, αστυνομικοί και πυροσβέστες έχουν σταλεί για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος Τακούμι Κουμασάκι.

«Αναζητούν τους αγνοουμένους, έχοντας επίσης την προσοχή τους για το ενδεχόμενο κατολισθήσεων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται», εξήγησε.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ιαπωνίας.

More than a million people were urged to seek shelter as torrential rain triggered floods and landslides in western #Japan on Saturday, leaving at least one dead and two missing pic.twitter.com/og3AViV7Ey