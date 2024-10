Ιαπωνία: Επίθεση με μολότοφ στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, συνελήφθη ένας ύποπτος - Βίντεο

Ο ύποπτος, που πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 40, νωρίτερα προσπάθησε επίσης να οδηγήσει το αυτοκίνητό του στον χώρο του πρωθυπουργικού γραφείου, αλλά τον εμπόδισε ένας φράχτης, ανέφερε ο NHK.

Στη συνέχεια φέρεται να προσπάθησε να πετάξει κάτι που φαινόταν να είναι βόμβα καπνού, αλλά τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

VIDEO: A Molotov cocktail was thrown at the LDP headquarters In Japan https://t.co/vIBXqe8OIqpic.twitter.com/nZbwu852px