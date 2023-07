Ιαπωνία: Φρίκη- 29χρονη σκότωσε και αποκεφάλισε 62χρονο- Το κρανίο βρέθηκε στο σπίτι των γονιών της

Η αστυνομία στο νησί Χοκάιντο ανακοίνωσε σήμερα (25/7) ότι συνέλαβε τη Ρούνα Ταμούρα, 29 ετών και τον πατέρα της Οσάμου Ταμούρα, έναν 59χρονο ψυχίατρο, την προηγούμενη ημέρα ως ύποπτους για συνωμοσία για τον αποκεφαλισμό του θύματος σε δωμάτιο ξενοδοχείου και τη μεταφορά του κομμένου κεφαλιού του στη μέση της νύχτας μεταξύ 1ης και 2ας Ιουλίου. Το θύμα έχει ταυτοποιήθεί και πρόκειται για τον 62χρονο Χιτόσι Ούρα.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το κίνητρο για τη δολοφονία και αρνήθηκε να πει εάν η γυναίκα και το θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η ύποπτη αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

O 62χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε αρχικά και αποκεφαλίστηκε μετά τον θάνατό του, όπως ανέφερε η εφημερίδα Asahi Shimbun, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές.

Japanese police said they arrested a woman and her parents in a bizarre beheading case in Japan's northern city of Sapporo, where a headless man was found in a hotel room three weeks ago. The head of the victim has been missing since then. https://t.co/tVoyBKXsi4