Ιαπωνία-κορωνοϊός: Κατά 16% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες στο δεύτερο κύμα της πανδημίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μια δραματική αντιστροφή της μείωσης κατά 14% που είχε καταγραφεί την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Hong Kong University of Science and Technology και του ινστιτούτου Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.