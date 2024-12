Ιαπωνία: Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Japan Airlines – Ενδέχεται να επηρεαστούν οι πτήσεις

«Είναι πιθανό» το πρόβλημα να έχει «αντίκτυπο» στις πτήσεις, τόνισε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως δεν ήταν «σε θέση να δώσει αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες για τις πτήσεις που μπορεί να επηρεαστούν».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίθεση άρχισε στις 07:24 (τοπική ώρα· 00:24 ώρα Ελλάδας) κι έπληξε εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα πληροφορικής. Χρειάστηκε να απενεργοποιηθεί router που προκαλούσε πρόβλημα στο δίκτυό της, ενώ αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει προσωρινά τις υπηρεσίες αγοράς εισιτηρίων για σημερινές πτήσεις της.

