Ιαπωνία: Μπαρ «σέρβιρε» χαστούκια σε πελάτες - Γιατί σταμάτησε η viral «υπηρεσία»

Η ιδιαίτερη αυτή υπηρεσία, που προορίζονταν αρχικά ως ένα τέχνασμα για να «συνέλθουν από το μεθύσι» οι θαμώνες, έγινε δημοφιλής, με βίντεο να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, μία καταγγελία πελάτη έφερε το τέλος της υπηρεσίας με τα χαστούκια. Ένας εκπρόσωπος του Project M με έδρα το Τόκιο, που διαχειρίζεται τα καταστήματα της Yotteba σε όλη την Ιαπωνία, είπε για την απόφαση στο This Week in Asia: «Το κάνουμε στα εστιατόριά μας για περισσότερα από δύο χρόνια τώρα, αλλά δεν πιστεύαμε ότι ήταν πολύ δημοφιλές. Επίσης, η αλυσίδα μας μεγαλώνει και θέλαμε να αλλάξουμε την εικόνα μας».

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε στην South China Morning Post ότι η υπηρεσία των χαστουκιών έληξε πριν από δύο μήνες μετά το περιστατικό τραυματισμού, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Βίντεο με την περίεργη υπηρεσία χαστουκιών σε μπαρ της Ιαπωνίας

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη αλυσίδα ιζακάγια που λάνσαρε την υπηρεσία χαστουκιών. Το 2012 η Shachihoko-ya στη Ναγκόγια είχε γίνει γνωστή για την υπηρεσία «Nagoya Lady's Slap», όπου οι πελάτες πλήρωναν 300 γιεν για να τους χαστουκίσουν σερβιτόρες ντυμένες με κιμονό. Με επιπλέον χρέωση 500 γιεν μπορούσαν να διαλέξουν ποια σερβιτόρα θα τους χαστούκιζε.

This is Shachihokoya - a restaurant in Nagoya - where you can buy a menu item called 'Nagoya Lady's Slap' for 300 yen pic.twitter.com/19qPM1Ohac