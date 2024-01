Ιαπωνία: Νεκροί οι πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής

Όλα συνέβησαν όταν συγκρούστηκε ιαπωνικό επιβατηγό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ηaneda του Τόκιο με ένα μικρό αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής κατά το στάδιο της προσγείωσης. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των μελών του πληρώματος και της πυροσβεστικής διασώθηκαν οι 379 επιβαίνοντες της πτήσης που εκτελούσε εσωτερικό δρομολόγιο. Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν συνολικά έξι άτομα.

Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει και είναι σώος· οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχουν βρεθεί και δεν επέζησαν.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών και του πληρώματος του Airbus A-350 είναι 379 ενώ στο δεύτερο αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος τύπου Bombardier Dash-8 επέβαιναν 6 εκ των οποίων έχει διασωθεί μόνο ο πιλότος.

Το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής βρισκόταν καθοδόν προς την αεροπορική βάση Νιιγκάτα για να παραδώσει βοήθεια στην πληγείσα περιοχή από τον σεισμό της χερσονήσου Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Συγκλονιστικά βίντεο

Χάρη στην εκπαίδευση του πληρώματος οι επιβαίνοντες δεν πανικοβλήθηκαν και ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο που είχε τυλιχθεί από καπνούς μέσω τσουλίθρας διαφυγής.

Βίντεο από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει μια μεγάλη έκρηξη πυρκαγιάς που ξέσπασε από την πλευρά ενός αεροπλάνου της Japan Airlines καθώς αυτό τροχοδρομούσε σε διάδρομο προσγείωσης.

