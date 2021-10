Τρόμος σε τρένο στο Τόκιο: Ντυμένος «Τζόκερ» ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι και εύφλεκτο υλικό - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Κέιο με προορισμό το Σιντζούκου, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, σήμερα στις 8μμ τοπική ώρα την ώρα ακριβώς που έκλειναν οι κάλπες μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK δείχνει πλήθος επιβατών να προσπαθεί να βγει από τα παράθυρα του ακινητοποιημένου τρένου σε έναν σταθμό προαστίου δυτικά της πρωτεύουσας και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται μια μικρή φωτιά.

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.

https://t.co/2lXFjAyUrj