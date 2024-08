Ιαπωνία: Ο εξαιρετικά ισχυρός τυφώνας Σανσάν πλήττει τη νήσο Κιούσου - Βίντεο

Σύμφωνα με εταιρείες ηλεκτρισμού, 254.610 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα το πρωί εξαιτίας του περάσματος του Σανσάν, ο οποίος φέρνει ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Εξαιτίας του φαινομένου, οι αρχές κήρυξαν χθες τον μέγιστο συναγερμό, επικαλούμενες τους ανέμους, τις βροχοπτώσεις και τα κύματα.

Nearly a million people in Japan were ordered to evacuate, as the country braced for Typhoon Shanshan to approach the mainland, with the authorities warning that it could produce a large-scale disaster. https://t.co/IcgfuJO2NDpic.twitter.com/kHGmKBC6NL