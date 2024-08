Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Κισίντα εγκαταλείπει την εξουσία

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), κυρίαρχο στην ιαπωνική πολιτική σκηνή για δεκαετίες, στην εξουσία σχεδόν αδιαλείπτως από το 1945, θα διεξαγάγει ενδοπαραταξιακή διαδικασία για να εκλεγεί νέος ηγέτης του τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κισίντα, στην προεδρία του ΦΔΚ τον Οκτώβριο του 2021, είδε τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται εξαιτίας της ανόδου των τιμών, που πλήττει σκληρά τα νοικοκυριά, και σειράς πολιτικοοικονομικών σκανδάλων στην παράταξή του.

