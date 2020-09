Ιαπωνία: Ο τυφώνας Χάισεν δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις εντοπισμού δεκάδων ναυαγών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Ένας νέος τυφώνας, ακόμη πιο ισχυρός, ο Χάισεν, αναμένεται να πλήξει σήμερα την Ιαπωνία, με ανέμους που θα πνέουν με ταχύτητα 290 χιλιομέτρων την ώρα.

«Επαναλάβαμε τις επιχειρήσεις αναζήτησης σήμερα το πρωί με τη βοήθεια ενός αεροπλάνου», δήλωσε αξιωματούχος του λιμενικού. «Όμως εξαιτίας των μεγάλων κυμάτων δεν μπορούμε να στείλουμε στο σημείο πλοία», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την τύχη των 40 μελών του πληρώματος του Gulf Livestock 1 τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.

#ImageOfTheDay#Typhoon#Haishen is the 1st #SuperTyphoon of the 2020 Pacific??season

It is now en route towards #Japan & should be, according to forecasts, striking South #Korea

??The eye (70km wide) of #TyphoonHaishen as seen by @CopernicusEU#Sentinel3???????on 4 September pic.twitter.com/33sdV3z7l8