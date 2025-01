Ιαπωνία: Οδηγός έχει παγιδευτεί εδώ και 24 ώρες σε τρύπα που «κατάπιε» το φορτηγό του - ΒΙΝΤΕΟ

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για 24 ώρες», ωστόσο «δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον οδηγό», ανέφερε το πρωί εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χθες, καθώς έπεφτε η νύχτα, δεύτερη τρύπα σχηματίστηκε μερικά μέτρα από την πρώτη, μέσα στη μέση σταυροδρομιού, την ώρα που σωστικά συνεργεία έβγαζαν από την πρώτη το ρυμουλκούμενο του φορτηγού, που διαχωρίστηκε από την καμπίνα του οδηγού κάτω από τη γη.

Truck falls into hole after busy road near Tokyo caves in.pic.twitter.com/TKsG8FYU9n