Ιαπωνία: Πέταξαν καπνογόνο κατά του πρωθυπουργού Κισίντα - ΒΙΝΤΕΟ

Ο άνδρας ο οποίος εκσφενδόνισε το αντικείμενο προς την κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κισίντα συνελήφθη επιτόπου στο ψαράδικο λιμάνι Σαϊκαζάκι, στη νομαρχία Ουακαγιάμα, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία ο κ. Κισίντα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated Saturday after an apparent smoke or pipe bomb was thrown at the venue where was just about to began a stump speech in the city of Wakayama#Japan#BreakingNews#NewsJustIn#fumiokishidapic.twitter.com/h1GdI0sdLW