Ιαπωνία: Ποιος είναι ο άνδρας που πυροβόλησε πισώπλατα τον Σίνζο Αμπε και γιατί το έκανε

Την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δίνει μάχη για τη ζωή του, ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον άνδρα που τον πυροβόλησε πισώπλατα την ώρα που εκφωνούσε ομιλία.

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ νωρίτερα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ότι ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει.

Δεν είναι σαφές ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε χειροποίητο τουφέκι.

Καθώς ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) μίλαγε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με νεαρή που βρισκόταν επιτόπου, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Σίνζο Άμπε. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Ο Άμπε χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και διάφορα βίντεο από το επεισόδιο. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

