Ιαπωνία: «Σαρώνει» ο τυφώνας Σανσάν - ΒΙΝΤΕΟ

Κατόπιν εξασθένισε, με τις ριπές ανέμων να υπολογίζονται στο μέγιστο στα 160 χλμ/ώρα, ωστόσο συνέχισε να προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές στο Κιούσου και πέραν αυτής της περιοχής, ενώ προσέγγιζε τη νήσο Χονσού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος καταστροφών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να αυξηθεί γρήγορα στη δυτική Ιαπωνία έως αύριο Παρασκευή».

Οι αρχές έθεσαν πολλές περιοχές στον ύψιστο συναγερμό και συνέστησαν σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες του, χωρίς να γνωρίζει κανείς πόσοι εξ αυτών ακολούθησαν τις οδηγίες.

Η δημοτική αρχή της πόλης Κουνισάκι, στην επαρχία Όιτα, στη νήσου Κιούσου, προειδοποίησε τους κατοίκους της ότι θα πρέπει «να απομακρυνθούν προς μια ασφαλή τοποθεσία ή ένα μέρος σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως τον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους», εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρών.

Σήμερα ένας άνθρωπος αγνοείται, ένας άνδρας που επέβαινε σε ένα μικρό σκάφος και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Συνολικά, τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νήσο Κιούσου, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, όπου οι βροχές μετέτρεψαν τα ποτάμια σε ανεξέλεγκτους χειμάρους, ενώ οι σφοδροί άνεμοι έσπασαν παράθυρα κατοικιών και ξεκόλλησαν στέγες.

