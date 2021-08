Ιαπωνία - Σε θάνατο δι' απαγχονισμού καταδικάστηκε «αφεντικό» της Γιακούζα - «Θα το μετανιώνεις για την υπόλοιπη ζωή σου»

Η καταδίκη του Νομούρα ήρθε παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα αποδεικτικά στοιχεία που να τον συνδέουν με τα εγκληματικά «χτυπήματα», όπως αναφέρει το BBC.

Ο ίδιος, δε, αρνούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή την παραμικρή εμπλοκή του. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου ήταν πως, εφόσον ο 74χρονος είχε τον απόλυτο έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης για χρόνια, φέρει και την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες των μελών της.

The death sentence for yakuza boss Satoru Nomura, and his subsequent threat to the judge seem like real drama. However, most media reports appear to be using tame courtroom artist pictures. https://t.co/bi92zYoSQApic.twitter.com/BVbUEoBmuF