Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ - Τσουνάμι 5 μέτρων προς τις ακτές - Μεγάλες καταστροφές - Live εικόνα

Μεγάλος σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου έπληξε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Tsunami waves are already travelling up waterways in Ishikawa prefecture, with others expected to follow soon. Please evacuate now! #japan#earthquakepic.twitter.com/TOHLJQIl58 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τσουνάμι που μπορεί να φθάσει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα είναι "πιθανό" στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, σύμφωνα με αμερικανικές και ιαπωνικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται το AFP.

"Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας", ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ((PTWC) στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες). Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan#earthquakepic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Κύματα ύψους άνω του 1 μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Wajima στην επαρχία Ishikawa, μετέδωσε το NHK.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wINpic.twitter.com/hl9ERDhF8C — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Μεγάλες ζημιές

Μεγάλες φαίνεται πως είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ

Ένας πρώτος απολογισμός να κάνει λόγο για κατάρρευση κτιρίων, εκκένωση περιοχών και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Προειδοποίηση για τσουνάμι και σε Ρωσία και Νότια Κορέα

Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

Παράλληλα, η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας από τις 11:29 έως στις 12:17 σήμερα.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.