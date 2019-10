Ιαπωνία: Στις φλόγες τυλίχθηκε το κάστρο του Σούρι, μνημείο της Unesco

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το κάστρο χρησιμοποιούνταν από το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Οκινάουα και μέχρι τη δεκαετία του 1970. Μετά την επισκευή του το κάστρο χρησιμοποιείται ως εθνικό πάρκο από το 1992.

Ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας το 2000. Εκτός από την κεντρική αίθουσα του κάστρου, έχουν καταστραφεί το βόρειο και το νότιο τοίχος του, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικές εικόνες που μεταδόθηκαν στη διάρκεια της νύκτας έδειξαν τεράστιες φλόγες να καταστρέφουν το ιστορικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε έναν λόφο πάνω από την πόλη Νάχα, την πρωτεύουσα της Οκινάουα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

A fire has destroyed the main hall and other buildings at Shuri Castle, a UNESCO World Heritage site in Japan's southern prefecture of Okinawa. 30 fire engines were sent to the site to extinguish the blaze, but seven buildings at the castle grounds have burned down. pic.twitter.com/bRlMYszjYW