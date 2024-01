Ιαπωνία: Στους 92 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό, 242 αγνοούμενοι

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, έπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που εκτείνεται εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη τον σεισμό «τη σοβαρότερη καταστροφή» της περιόδου Λέιουα, που άρχισε το 2019, όταν ανέβηκε στον θρόνο ο σημερινός αυτοκράτορας.

Το παράθυρο των 72 ωρών, που θεωρείται το πιο κρίσιμο για να βρεθούν επιζήσαντες αφού σημειωθεί φυσική καταστροφή, έκλεισε χθες Πέμπτη και ο κυβερνήτης στην Ισικάουα Χιρόσι Χάσε τόνισε πως φοβάται ότι «το ποσοστό επιβίωσης των ανθρώπων που χρειάζονται διάσωση θα πέσει κατακόρυφα».

We finally reached Wajima - the city closest to the epicentre of Japan’s 7.6 magnitude earthquake - to find it burnt and broken.

Our @BBCNews report last night with @chikanakayama and top team.

The critical 72-hour window to rescue people has now closed. pic.twitter.com/uBOtqL4nnK