Ιαπωνία: Στρατιώτης πυροβόλησε συναδέλφους του σε πεδίο βολής - Δύο νεκροί, ένας τραυματίας - BINTEO

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκιφού, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, που συνελήφθη, είναι ηλικίας 18 ετών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περί τις 09:00 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 03:00 ώρα Ελλάδας] στο πεδίο βολής, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Χιροκάζου Ματσούνο, που ανέφερε νωρίτερα πως «τρία μέλη των ένοπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν».

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε εξάλλου πως ο νεαρός άνοιξε πυρ με αυτόματο και πως το ένα από τα θύματα «δεν είχε τις αισθήσεις του».

