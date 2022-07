Ιαπωνικά ΜΜΕ: Νεκρός ο Σίνζο Αμπε

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε απεβίωσε, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Ο 67χρονος Άμπε εκφωνούσε ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νάρα της δυτικής Ιαπωνίας όταν πυροβολήθηκε από έναν ένοπλο.

Δεν είναι σαφείς ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο τουφέκι.

Τι συνέβη

Ένοπλος πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε σήμερα, καθώς εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα (δυτικά) ενόψει των εκλογών για την ανανέωση της σύνθεσης της ιαπωνικής Γερουσίας, που διεξάγονται μεθαύριο Κυριακή, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση στο Τόκιο.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, ο βετεράνος της ιαπωνικής πολιτικής, 67 ετών, δεν έχει καμία ζωτική ένδειξη.

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιαπωνική αστυνομία, το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών συνελήφθη και το όπλο που έφερε κατασχέθηκε.

Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, ο δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν αυτοσχέδιο.

Οι κανόνες για την οπλοκατοχή στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται στους πιο αυστηρούς στον κόσμο.

Καθώς ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) μίλαγε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με νεαρή που βρισκόταν επιτόπου, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Σίνζο Άμπε. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Ο κ. Άμπε χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και διάφορα βίντεο από το επεισόδιο. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

«Καρδιοπνευμονική ανακοπή»

Ούτε το ΦΔΚ, ούτε η αστυνομία ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το επεισόδιο.

Το NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο Σίνζο Άμπε βρίσκεται «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν έχει επέλθει θάνατος και μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Ο κ. Άμπε παρέμεινε στον θώκο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ανέλαβε αρχικά το 2006 και κράτησε το αξίωμα για έναν χρόνο, κατόπιν επέστρεψε και έμεινε στην εξουσία από το 2012 ως το 2020, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Τόκιο, ο Ραμ Εμάνιουελ, στηλίτευσε την επίθεση.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο. Ο Άμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε ο κ. Εμάνιουελ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Λόγω της πολύ αυστηρής νομοθεσίας στην Ιαπωνία, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας χρήσης πυροβόλων όπλων είναι πολύ χαμηλός στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων. Η απόκτηση άδειας οπλοφορίας είναι μακρά και περίπλοκη διαδικασία, είτε πρόκειται για ιάπωνες, είτε για ξένους, που πρέπει να προσκομίζουν σύσταση από όμιλο σκοποβολής και υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από την αστυνομία.