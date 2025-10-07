Ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ - 3 τραυματίες - Real.gr

Quantcast
10:54, 07/10/2025
Ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ – 3 τραυματίες

'Ενα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε πολυσύχναστο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις αερομεταφορές, παρότι δεν μετέφερε κάποιον ασθενή.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες, έγραψε στο Χ ο δήμαρχος του Σακραμέντο Κέβιν ΜαΚάρτι μετά την πτώση του ελικοπτέρου–ασθενοφόρου κοντά στην 59η Οδό της πόλης στην ανατολική πλευρά του αυτοκινητοδρόμου.

“Βρισκόμαστε στη διαδικασία να διακριβώσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της κατάστασης καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα, όλα τα μέλη του οποίου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής”, δήλωσε με email προς το Reuters η διαχειρίστρια εταιρεία REACH.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά σοβαρά ασθενών και τραυματιών στις δυτικές ΗΠΑ, όπως δείχνει η ιστοσελίδα της.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, ανέφερε το CBS News, που ήταν και το πρώτο δίκτυο το οποίο μετέδωσε την είδηση.

Τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία του Σακραμέντο όσο και η ρυθμιστική αρχή των εναέριων μεταφορών–η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αερομεταφορών–δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.

