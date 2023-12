IDF: «Ανακαλύψαμε 800 τούνελ της Χαμάς από την έναρξη του πολέμου»

Αυτό τα κατέστησε πρωταρχικούς στόχους για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με διαπεραστικά πυρομαχικά και μηχανικούς του στρατού που χρησιμοποιούν ρομπότ για χαρτογράφηση ή εκρηκτικό ζελέ, το οποίο μπορεί να διασκορπιστεί στα περάσματα (των τούνελ).

«Τα φρεάτια των τούνελ εντοπίστηκαν σε περιοχές αμάχων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονταν κοντά ή μέσα σε κτίρια όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, τζαμιά και παιδικές χαρές», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο στρατός.

Από τα περίπου 800 φρεάτια που ανακαλύφθηκαν, είπε ο στρατός, τα 500 έχουν καταστραφεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από επιχειρησιακές μεθόδους περιλαμβανομένης της «ανατίναξης και της σφράγισης». Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη ότι «πολλά μίλια» από βασικές διαδρομές των τούνελ έχουν καταστραφεί.

