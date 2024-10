IDF: Βίντεο από τη σύλληψη διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο Jawad ήταν από τους πλέον έμπειρους στρατιωτικούς παράγοντες της σιιτικής οργάνωσης και ένας από τους ελάχιστους εν ζωή που γνωρίζει όλα τα τούνελ και τα μυστικά περάσματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Η ειδική μονάδα των ισραηλινών - η 504 - των Γκολάνι μετά από μάχες που κράτησαν για τουλάχιστον 2 ώρες κατάφερε πριν από 15 ημέρες να τον εντοπίσει και να τον απομονώσει ουσιαστικά σε ένα από τα τούνελ της οργάνωσης στην περιοχή Ayta ash-Shab.

Ο IDF είχε προχωρήσει σε γραπτή ανακοίνωση αναφορικά με την επιχείρηση αλλά σήμερα έδωσε στην δημοσιότητα και σχετικό βίντεο στο οποίο εκτός από τον Hassan Aqil Jawad (ο δεύτερος άνδρας στο σχετικό βίντεο) εμφανίζονται να βγαίνουν από σήραγγα ακόμη δύο στελέχη της Χεζμπολάχ. Ο IDF ζητά από τους άνδρες της οργάνωσης να γδυθούν προκειμένου να βεβαιωθεί πως δεν φέρουν εκρηκτικά τα οποία θα ανατινάξουν πλησιάζοντας του στρατιώτες και σε δεύτερο χρόνο τους ζητά να ξαπλώσουν μπρούμητα με τα χέρια στο κεφάλι.

Ο IDF σημειώνει στη σημερινή του ενημέρωση πως αρχικά οι συγκεκριμένοι διοικητές της Χεζμπολάχ ανακρίθηκαν για 48 τουλάχιστον ώρες στα Νότια του Λιβάνου προτού κριθεί απαραίτητο να μεταφερθούν στο Ισραήλ για νέες ανακρίσεις. Από αυτή την διαδικασία, όπως αναφέρουν πηγές του στρατού, έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με θέσεις της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο όπως και για τούνελ - αποθήκες πυρομαχικών που έχουν δώσει πολλά ισραηλινά χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες.

Δείτε το βίντεο:

The commander of Hezbollah's forces in southern Lebanon's Ayta ash-Shab was captured by troops of the Golani Brigade some two weeks ago, the IDF announces.

According to the military, Golani troops, with prior intelligence, located a tunnel shaft in a Hezbollah command center in… pic.twitter.com/NCjzpiGVjV