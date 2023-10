IDF: Γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα» στο νότιο Ισραήλ-Ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ αυτόπτες μάρτυρες της κτηνωδίας

Ο ανταποκριτής του BFMTV, Μαέλ Μπενολιέλ ήταν ένας από τους ανταποκριτές που είδε με τα ίδια του τα μάτια τις φρικαλεότητες των ανδρών της Χαμάς στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Περιέγραψε σκηνές «αποκάλυψης» κάνοντας λόγο για «μυρωδιά θανάτου» στο κιμπούτς.

Στο βίντεο που έστειλε στο γαλλικό δίκτυο αφηγείται ότι παιδιά και γυναίκες αποκεφαλίστηκαν, ενώ έκαψαν άλλα πτώματα.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp

Νωρίτερα σήμερα, ένας Ισραηλινός στρατηγός περιέγραψε στο CNN τη στιγμή που ο στρατός βρήκε πτώματα στο κιμπούτς Κφαρ Αζά: «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στην καριέρα μου, ποτέ στα 40 χρόνια υπηρεσίας αυτό κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ», είπε.

'The people that are left behind are probably massacred'

Rave Massacre survivor, Gal Bukshpan gives a first hand testimony of the atrocities committed by Hamas terrorists on Saturday pic.twitter.com/AgRfXApXnc