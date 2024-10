IDF: Νέα ντοκουμέντα από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου

Βίντεο από το κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα της πόλης Σντερότ:

Βίντεο από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων στο κιμπούτς Ρεΐμ:

«Οι μάχες κορυφώθηκαν σε αρκετούς οικισμούς και κιμπούτς, όπως το Ερέζ, το Ουρίμ, το Ρεΐμ, το Μπεερί, το Αλουμίμ και το Ναχάλ Οζ. Στο κιμπούτζ Ρεΐμ, κατά τη διάρκεια μιας ηρωικής σύγκρουσης, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες, έχασαν τη ζωή τους ο διοικητής της Μονάδας 888, συνταγματάρχης Ρόι Γιοσέφ Λεβί, και ο επικεφαλής του λόχου εκπαίδευσης της μονάδας, λοχαγός Γιοτάμ Μπεν Μπαστ» ανέφερουν οι IDF.

Απολογισμός του ισραηλινού στρατού

Παράλληλα, οι IDF προχώρησαν σε απολογισμό με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δημοσιοποιώντας στοιχεία και φωτογραφίες από αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους ένοπλους της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ εκείνη την ημέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια των μαχών στη Γάζα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι IDF έχουν κατασχέσει περίπου 70.000 αντικείμενα εχθρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.250 αντιαρματικών πυραύλων και RPG, καθώς και περίπου 4.500 εκρηκτικών μηχανισμών.

Watch: On the anniversary of the October 7 Hamas Massacre, the IDF revealed new footage of the battles at Kibbutz Rei'im.https://t.co/tLwCTCFkvapic.twitter.com/JRbGFmkz7b