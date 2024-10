IDF: Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που σχεδίασε την επίθεση με εναέρια μέσα στις 7 Οκτωβρίου

Ο Samer Abu-Daqa ήταν μεταξύ των τρομοκρατών που σχεδίαζαν τη διείσδυση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου με αλεξίπτωτα πλαγιάς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει η ανακοίνωση. Διετέλεσε επικεφαλής της αεροπορικής συστοιχίας από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο προκάτοχός του εξουδετερώθηκε από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ τον αποκαλεί «βασική πηγή γνώσης», ο οποίος έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία των μονάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αλεξίπτωτων πλαγιάς της Χαμάς.

Στο παρελθόν, διετέλεσε επικεφαλής της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή όπλων της Χαμάς.

Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, ακόμα και στη Βηρυτό»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε τη Δευτέρα να πλήξει τη Χεζμπολάχ χωρίς έλεος μετά τη φονική επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ, ενώ τα αντίποινα θα επεκταθούν και σε στόχους στη Βηρυτό.

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε ανελέητα τη Χεζμπολάχ σε όλα τα μέρη του Λιβάνου – συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού[…] Το αποδείξαμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε και τις επόμενες ημέρες», δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση που χτυπήθηκε από drone της Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής.

«Διεξάγουμε μια σκληρή εκστρατεία εναντίον του άξονα του κακού του Ιράν που θέλει να μας καταστρέψει ολοκληρωτικά», τόνισε ο Νετανιάχου. «Δεν θα τα καταφέρουν. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Πληρώνουμε οδυνηρό τίμημα, αλλά έχουμε τεράστια επιτεύγματα – και θα συνεχίσουμε να τα επιτυγχάνουμε».

Live update: Netanyahu visits base hit by Hezbollah drone, says IDF will continue to strike in Beirut https://t.co/LG7bh87k7y