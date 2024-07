IDF: Νεκρός ο διοικητής της Χεζμπολάχ από ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο - Βίντεο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν χθες Τρίτη ότι «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολά, τον «υπεύθυνο», κατ’ αυτές, για το πλήγμα με ρουκέτα σε πόλη στο προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν το Σάββατο, που σκότωσε 12 παιδιά, κι είχαν διαμηνύσει πως θα ανταποδώσουν, ανεβάζοντας άλλη μια κλίμακα τη σύγκρουση, με φόντο την ανησυχία για ανάφλεξη της περιφέρειας και τον συνεχιζόμενο, για 299η ημέρα, πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά», τον Φουάντ Σουκρ, «στην περιοχή της Βηρυτού», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί είπε πως ο Φουάντ Σουκρ ήταν «ο υπεύθυνος» για την επίθεση στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν το Σάββατο, όταν έχασαν τη ζωή τους παιδιά σε πόλη Δρούζων.

??ELIMINATED: Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", Hezbollah’s Most Senior Military Commander and Hassan Nasrallah’s Right-Hand Man Shukr has directed Hezbollah's attacks on the State of Israel since October 8th, and he was the commander responsible for the murder of the 12 children in… pic.twitter.com/1poIm4XSVm — Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024

Τρεις άμαχοι —μια γυναίκα και δυο παιδιά— σκοτώθηκαν και άλλοι 74 τραυματίστηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

???? The targeted building in Dahya, Beirut's suburb, in Haret Hreik pic.twitter.com/5qcw9Cy5wf — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 30, 2024

«Στοχευμένη επίθεση»

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολά, ο Φουάντ Σουκρ, ο οποίος διαδραματίζει «ρόλο πρώτης γραμμής στις επιχειρήσεις (...) εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο», επέζησε.

Η Χεζμπολά κατηγορήθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ πως εκτόξευσε τη ρουκέτα που σκότωσε το Σάββατο δώδεκα παιδιά δέκα ως δεκαέξι ετών καθώς έπαιζαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Μαζντάλ Σαμς στο Γκολάν. Το λιβανικό κίνημα το αρνήθηκε.

Breaking Israel just attacked somewhere in Dahieh Beirut This is what I see from my balcony pic.twitter.com/jLNMZxltJv — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) July 30, 2024

Η Χεζμπολά «υπερέβη την κόκκινη γραμμή», επανέλαβε χθες βράδυ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Γιοάβ Γκάλαντ, μερικά λεπτά μετά τον βομβαρδισμό. «Απόψε, δείξαμε ότι το αίμα του λαού μας έχει τίμημα και ότι δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία εκτός εμβέλειας των δυνάμεών μας», συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διεμήνυε προχθές Δευτέρα πως επρόκειτο να υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης, προέδρευσε χθες βράδυ σε «αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας» στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Στο νότιο προάστιο της Βηρυτού όπου έγινε το πλήγμα, ο τελευταίος όροφος οκταώροφης πολυκατοικίας έγινε κομμάτια: διακρινόταν πελώρια τρύπα, από όπου κρέμονταν ηλεκτρικά καλώδια. Ασθενοφόρα, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν, προσπαθούσαν να περάσουν ανάμεσα στο πυκνό πλήθος γύρω από οχήματα πάνω στα οποία είχαν πέσει συντρίμμια.

Major Israeli airstrike destroys large parts of a building in Beirut, Lebanon. Looks like they went after a high-value target. pic.twitter.com/T0qxsCoVPL — Visegrαd 24 (@visegrad24) July 30, 2024

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Φουάντ Σουκρ διαδραμάτισε «ρόλο κλειδί» στις «στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολά στη Συρία», όπως επίσης και στην επίθεση του 1983 η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 241 αμερικανούς πεζοναύτες στη Βηρυτό.

Το 2017, η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε πως προσέφερε μεγάλη αμοιβή για πληροφορίες που θα επέτρεπαν να εντοπιστούν δυο ηγέτες της Χεζμπολά· ο ένας από τους δύο ήταν ο Φουάντ Σουκρ.

Οι ανησυχίες για την εξάπλωση στον Λίβανο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, αν όχι πόλεμο σ’ όλη την περιοχή, γίνονται ολοένα εντονότερες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Χαγκαρί δήλωσε αργά το βράδυ ότι «η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Χεζμπολά κι οι βάρβαρες επιθέσεις της οδηγούν τον λαό του Λιβάνου και όλης της Μέσης Ανατολής σε μεγαλύτερη κλιμάκωση».

«Παρότι θα προτιμούσαμε οι εχθροπραξίες να επιλυθούν χωρίς διευρυμένη σύρραξη, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) είναι πλήρως προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια», πέταξε ο αντιναύαρχος.

Η Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς, για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, έχει ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο από την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου. Έκτοτε, το λιβανικό κίνημα και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανταλλάσσουν πυρά καθημερινά.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις, έκρινε χθες πως το Ισραήλ έχει το «δικαίωμα να αμυνθεί» έναντι της Χεζμπολά, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει διπλωματική λύση, ώστε να τερματιστούν οι επιθέσεις».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίμπ Μικάτι, καταδίκασε από την πλευρά του τον ισραηλινό βομβαρδισμό, καταγγέλλοντας την «κατάφωρη επίθεση», την «εγκληματική ενέργεια», και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «ασκήσει πίεση» στο Ισραήλ για «να σταματήσει (...) τις απειλές του».

Το Ιράν, που υποστηρίζει τη Χεζμπολά, έκρινε πως η ισραηλινή επιδρομή δεν θα εμποδίσει «την υπερήφανη λιβανική αντίσταση να συνεχίσει (...) να υποστηρίζει τους καταπιεζόμενους Παλαιστίνιους και να αγωνίζεται εναντίον της επιθετικότητας» του Ισραήλ.

Η Ρωσία κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

«Η λύση δεν μπορεί να είναι στρατιωτική», έκρινε η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, η Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αποτραπεί η επαπειλούμενη εξάπλωση της σύρραξης.

Νωρίτερα χθες, ισραηλινός άμαχος περίπου 30 ετών σκοτώθηκε όταν ρουκέτα έπεσε στο βόρειο Ισραήλ, ενώ ο στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε ομοβροντία ρουκετών της Χεζμπολά ανοίγοντας πυρ εναντίον του εδάφους του Λιβάνου. Νωρίτερα, ανακοίνωνε πως έπληξε περίπου δέκα εγκαταστάσεις της Χεζμπολά «σε επτά διαφορετικές ζώνες» και σκότωσε μέλος του λιβανικού κινήματος.

Από την άλλη, η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε διάφορες επιθέσεις, δυο εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Στο μεταξύ, στο Ιράκ, ακούστηκαν αργά χθες εκρήξεις σε βάση της προσκείμενης στο Ιράν συμμαχίας ιρακινών παραστρατιωτικών Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), νότια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις μαχητές της και να τραυματιστούν άλλοι. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως επρόκειτο για πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο περί «απειλής» για τις δυνάμεις του υπό την Ουάσιγκτον αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή επικράτεια, ώρες μετά την επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό.