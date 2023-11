Ιερουσαλήμ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζών – Νεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ από την επίθεση

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δύο άνδρες να βγαίνουν από λευκό αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στη στάση, προτού πέσουν νεκροί.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, διευκρίνισε ότι ο ένας νεκρός είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών».

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Τζακ Λιου καταδίκασε την επίθεση. «Φρικτή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ωμή βία».

Two people were killed in a shooting attack at the entrance to #Jerusalem on Thursday morning, as #Israel and #Hamas extended the ceasefire in #Gaza for another day.https://t.co/yT4fKJitFd