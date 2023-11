Ιερουσαλήμ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζών – Νεκροί μια γυναίκα, ένας ηλικιωμένος και οι δύο δράστες

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό», με τον Τόργκεμαν να διευκρινίζει ότι ήρθαν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, διευκρίνισε ότι ο ένας νεκρός είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών».

Αρχικά η Mada είχε αναφέρει ότι η επίθεση σημειώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, όμως στη συνέχεια διευκρίνισε ότι έγινε «στην είσοδο της Ιερουσαλήμ».

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Τζακ Λιου καταδίκασε την επίθεση. «Φρικτή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ωμή βία».

