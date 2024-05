Ιερουσαλήμ: Επεισόδιο με φρουρό του Έλληνα Πρόξενου – Τον συνέλαβε η ισραηλινή αστυνομία - BINTEO

Το περιστατικό κυκλοφόρησε σε βίντεο ενώ έγινε αναφορά από το Al Jazeera καθώς και το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa το οποίο έγραψε: «Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής συνέλαβαν σήμερα τον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην Ιερουσαλήμ, ενώ βρισκόταν στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η κατοχική αστυνομία επιτέθηκε σωματικά στον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου κατά τη διάρκεια του τελετουργικού για το Άγιο Φως το Σάββατο και τον συνέλαβε».

Amidst the celebration of Holy Saturday by thousands of Christians, Israeli occupation authorities brutally arrest the Greek Consul's guard at the Church of the Holy Sepulchre in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/kW08SymItU