Iερουσαλήμ: Ισραηλινή στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι - Νεκρός ο δράστης

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν πως περιέθαλψαν την τραυματία, ηλικίας 20 ετών, καθώς και ένα άλλο πρόσωπο που τραυματίσθηκε ελαφρά, επίσης 20 ετών.

Ο δράστης είναι ένας νεαρός Παλαιστίνιος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τη συνοικία Αλ-Ισαουίγια, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε πως ένας «άλλος ύποπτος» σε σχέση με την επίθεση συνελήφθη στην περιοχή.

Ο τομέας της επίθεσης παραμένει αποκλεισμένος και ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιάακοβ Σαμπτάι, έχει μεταβεί επιτόπου.

Στις 12 Οκτωβρίου ένας Παλαιστίνιος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ είχε ανοίξει πυρ στο ίδιο μέρος τραυματίζοντας δύο στρατιώτες, πριν σκοτωθεί ο ίδιος.

Επίσης στις 30 Οκτωβρίου ένας Παλαιστίνιος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ είχε σκοτωθεί αφού είχε μαχαιρώσει και τραυματίσει έναν ισραηλινό αστυνομικό κοντά σε πρατήριο βενζίνης στην ίδια περιοχή.

Από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη φονική επίθεση που εξαπολύθηκε από τη Χαμάς στο Ισραήλ, η ένταση έχει αυξηθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Παλιά Πόλη, που έχει ερημώσει από τους τουρίστες.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τουλάχιστον 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά στρατιωτών ή ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

