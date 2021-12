IFJ: Σαράντα πέντε δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2021 σε όλον τον κόσμο

Από το 1991 έχουν δολοφονηθεί σε όλον τον κόσμο 2.721 δημοσιογράφοι.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με ένοπλες συρράξεις μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της περιορισμένης έκθεσης των εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης, καθώς ολοένα και λιγότεροι είναι αυτοί που καλύπτουν» τα γεγονότα στις εμπόλεμες ζώνες, εξήγησε η IFJ. «Ταυτόχρονα, οι απειλές που συνδέονται με εγκληματικές συμμορίες και καρτέλ των ναρκωτικών, από τις παραγκουπόλεις του Μεξικού μέχρι τους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων στην Ελλάδα και την Ολλανδία, εξακολουθούν να αυξάνονται και εξηγούν τις πολλές στοχευμένες δολοφονίες», πρόσθεσε.

#PressFreedom??: 45 journalists and media workers were killed this year while doing their job.

