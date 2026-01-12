Ικανοποίηση Μελόνι για την απελευθέρωση δύο Ιταλών, πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα - Real.gr

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε πριν λίγο με γραπτή ανακοίνωση, την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση των Ιταλών πολιτικών κρατουμένων Αλμπερτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό από την Βενεζουέλα.

«Βρίσκονται στην πρεσβεία μας στο Καράκας. Μίλησα μαζί τους και έχει ήδη απογειωθεί από την Ρώμη το αεροσκάφος που θα τους φέρει πίσω. Θέλω να εκφράσω, εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στις αρχές του Καράκας -αρχίζοντας από την πρόεδρο Ροντίγκες- για την εποικοδομητική συνεργασία την οποία επέδειξαν τις τελευταίες ημέρες, όπως και όλους τους ανθρώπους και τους θεσμούς που, στην Ιταλία, κατέβαλαν συνεχείς και προσεκτικές προσπάθειες για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος», αναφέρει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στην υπόθεση, ιδίως, του Αλμπέρτο Τρεντίνι, είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση απ’ όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του. Παρέμεινε στην φυλακή επί 423 ημέρες και, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα La Repubblica «δεν του απαγγέλθηκε ποτέ καμία επίσημη κατηγορία και δεν άρχισε ποτέ δίκη σε βάρος του διότι ήταν, ουσιαστικά, όμηρος». Ο Τρεντίνι εργαζόταν στην Βενεζουέλα ως μέλος ΜΚΟ που βοηθούσε πολίτες με αναπηρία και συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, μόλις έδειξε το ιταλικό του διαβατήριο. Μεταφέρθηκε αμέσως στην φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους του Ελ Ροντέο. Η απελευθέρωσή του, σύμφωνα με τον Τύπο, οφείλεται σε διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και σε μήνυμα που απηύθυνε η κυβέρνηση της Ρώμης στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νέλσι Ροντρίγκες με το οποίο, ουσιαστικά, αναγνώρισε τον νέο της ρόλο και ευχήθηκε «την δημιουργία νέων, εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών». Πρόσφατα, παράλληλα, η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε σε έναν μόνον χρόνο φυλάκισης, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον πρώην υπουργό του Μαδούρο Αλεξ Σάαμπ και την σύζυγό του. Μια κίνηση που ευνόησε, προφανώς, την απελευθέρωση των Αλμπερτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό.